Knie deformiert? Urlaubs-Foto von Messi schockt Fans

Bevor Lionel Messi bei seinem neuen Klub Inter Miami durchstartet, genoss der Superstar noch den Sommer am Strand. Doch ein Urlaubs-Foto sorgt für Schock und Verwirrung bei seinen Fans.

Messis Wechsel zu Beckham-Klub Inter Miami ist längst beschlossene Sache, am Sonntag soll der 36-Jährige bei seinem neuen Verein nun offiziell vorgestellt werden. Vor dem großen Enthüllungsevent ("The Unveil") ließ Messi aber noch die Seele im Urlaub baumeln und genoss Sonne, Strand und Meer.

Daran ließ der Argentinier auf Instagram auch seine Fans teilhaben und postete vor wenigen Tagen ein Foto von sich vor einem herrlichen Panorama. Der Superstar zeigt dabei seinen durchtrainierten Body und genießt einen roten Cocktail mit Erdbeere. Doch ein Detail an seinem Körper sorgt bei Fans für Stirnrunzeln: Seine Knie.

Die Kniegelenke von Messi scheinen seltsam deformiert zu sein. Über den Kniescheiben ist die Haut beulenartig nach außen gewölbt. Hat der siebenfache Weltfußballer etwa eine Verletzung oder ein anderes medizinisches Problem?

"Bruder. Dein Knie hat ein Knie"

Seine Fans reagieren jedenfalls mit Schock, Verwunderung und teils Belustigung. "Warum sehen deine Knie so aus?" fragt ein User, ein anderer wird schon deutlicher: "Was zum Teufel geht mit deinen Knie ab?"

In einem weiteren Kommentar ist zu lesen: "Bruder. Dein Knie hat ein Knie."

Das steckt hinter den Beulen

Doch die Sorge scheint unbegründet. Wie "RAC1" berichtet, ist der Grund für die Beulen auf Messis Knie einfach Muskelmasse. Demnach ist der Quadrizeps (Kniestrecker) einfach extrem trainiert und deshalb über das Gelenk gewölbt. In Zukunft kommen also die amerikanischen MLS-Fans in den Genuss von Messis Fitness und fußballerischer Klasse.