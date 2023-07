Messi sucht trotz vier Miami--Immobilien eine neue Wohnung in den USA

Am 21. Juli legt Lionel Messi bei Inter Miami offiziell los. Davor möchte er noch eine neue Heimat für sich und seine Familie finden. Und das obwohl er bereits vier Immobilien im Wert von 17 Millionen Euro in Florida besitzt.

Seit Samstag ist Weltmeister Lionel Messi offiziell Spieler von Inter Miami. Beim Klub von David Beckham will der 36-jährige Argentinier seine großartige Karriere ausklingen lassen. Dafür will "La Pulga" dass es ihm und seiner Familie in den USA an nichts fehlt.

Mehrere Medien berichten, dass er derzeit auf der Suche nach einer neuen Heimat ist. Doch genau das irritiert viele Insider. Denn: Miami hat bereits vier Luxus-Immobilien im Wert von 17. Millionen Euro erworben. Unter anderem hat er seit 2019 ein 4.400 Quadratmeter-Apartment im Porsche-Design-Tower (Kaufpreis etwa 8 Mio. €) direkt am Meer.

Dort können die Besitzer sogar mit dem eigenen Auto per Lift in die Wohnung fahren. Doch damit nicht genug: 2021 kam in Messis Miami-Portfolio noch eine Wohnung im Regalia Tower (5.500 m²) im Wert von 7 Millionen Euro hinzu. Um im Vergleich läppische 2 Millionen Euro gehört dem ehemaligen Paris-Superstar die 40. und 43 Etage im Trump Royale.

Frau Antonela will ans Meer

Doch offenbar dürfte das vor allem Messis Frau, Antonela Roccuzzo noch nicht genug sein. Laut mehreren Medienberichten will sie für die Zeit in den USA in ein Haus am Meer ziehen. Dort will sich Messi mit Frau und Kindern in Zukunft niederlassen.

Noch dazu kommen in Zukunft wohl mehrere Reisen in sein Heimatland. Denn auch die Nähe zu Argentinien soll ausschlaggebend gewesen sein bei Messis Entscheidung für einen Wechsel nach Miami.