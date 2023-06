Messi knackt auf Asien-Tour nächsen Bestwert für Argentinien

Messi trifft und trifft für FC Barcelona Drei Tore vor einer Woche gegen Valencia CF, zwei Treffer gegen den VfB Stuttgart in der Champions League und nun wieder ein Dreierpack in Saragossa - Lionel Messi schießt den FC Barcelona in einer beispiellosen Ein-Mann-Show fast im Alleingang von Sieg zu Sieg. Beim 4:2 gegen Real Saragossa am Sonntag war sogar ein Treffer dabei, von dem die Fußballfans noch in mehreren Jahren schwärmen werden.