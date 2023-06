Messi kassiert in Miami mehr als Ronaldo in der Wüste

Nach dem Mega-Transfer von Lionel Messi zu Inter Miami kommen immer mehr Details ans Tageslicht. Der Weltmeister kassiert in der MLS mehr als Cristiano Ronaldo in Saudi Arabien.

Laut "Bild" wird Lionel Messi in Florida einmal mehr zum absoluten Cash-Kaiser. Wer dachte, dass die 200 Millionen Euro pro Jahr von Cristiano Ronaldo bei Al Hilal in der Wüste übertrieben hoch sind, wird staunen, wenn er den Gehaltsscheck von Lionel Messi beim Club von David Beckham, Inter Miami sehen würde.

Der argentinische Weltmeister soll laut Medienberichten ein Saudi-Angebot in der Höhe von rund 300 Millionen Euro abgelehnt haben um in die USA zu übersiedeln. Nicht nur die Nähe zu seiner Heimat war ausschlaggebend für die Entscheidung. An dem Gehalt alleine, wird es aber nicht liegen. Denn bei Miami kassiert er Berichten zufolge "nur" 50 Millionen jährlich. Aber das ist nicht alles. Denn der 35-Jährige hat in seinem Vertrag gleich mehrere Zusatzprämien verankert.

300 Millionen Euro Jahresgehalt

Neben Ausrüster Adidas hat sich auch Entertainment-Gigant Apple, der die Spiele der Major League Soccer überträgt, für die Verpflichtung stark gemacht. Sowohl an Trikot-Verkäufen, als auch an Einnahmen der Übertragungen wird Messi zukünftig beteiligt sein. So soll er rund 250 Millionen Euro zusätzlich kassieren. Heißt: Auch in Nordamerika kommt der Ausnahmekönner auf unglaublich 300 Millionen Euro jährlich.

Noch ein weiteres, wesentliches Detail ist aus dem Vertrag bekannt: Nach seinem Karriereende, erhält "La Pulga" Anteilsrechte des Vereines. Somit wird in ein paar Jahren das Führungs-Duo Messi/Beckham versuchen Inter Miami an die Spitze der US-Liga zu führen.