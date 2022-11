Schock-Nachricht: Selena Gomez kann keine Kinder bekommen

Vor gut zwei Jahren machte Selena Gomez (30) ihre bipolare Störung öffentlich. In einem ihre neuesten Interviews erzählt sie nun, warum sie keine Kinder bekommen kann.

Selena Gomez ist eine der Ikonen der Pop-Welt und wird auch deshalb so gefeiert, weil sie so offen über ihre Krankheit spricht. Ihre bipolare Störung, welche sich durch manische und depressive Phasen auszeichnet, sagt sie, hätte sie bis an ihre Grenzen getrieben. Das Teilen ihrer Gefühlswelt mit dem Rest der Welt habe ihr sehr dabei geholfen, ihre Gedanken wieder positiver werden zu lassen.

Jetzt verrät sie aber einen Nachteil ihrer medikamentösen Behandlung. Die zwei Arzneiprodukte, auf die sie angewiesen ist, stehen ihr beim Kinderwunsch im Weg. "Ganz egal, wie ich sie bekommen soll, ich werde sie bekommen", blickt die Sängerin trotzdem optimistisch nach vorne und deutet an, eventuell auf andere Weise, eigene Kinder haben zu wollen.