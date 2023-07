Call of Duty bleibt dank Mega-Deal auf Playstation

Der Deal kommt nach monatelangen Diskussionen und Gegenangeboten zwischen den beiden Tech-Giganten, die über die Zukunft der Activision-Inhalte auf der Playstation debattierten.

Call of Duty, die beliebteste Videospielserie der Welt, wird noch ein Jahrzehnt länger auf der Sony PlayStation bleiben, selbst wenn Microsoft das Unternehmen dahinter aufkauft. Dies ist das Ergebnis einer neuen Vereinbarung, die am Sonntag bekannt gegeben wurde.

Meistverkauftes Spiel

Der Deal kommt außerdem nach monatelangen Diskussionen und Gegenangeboten zwischen den beiden Tech-Giganten, die über die Zukunft der Activision-Inhalte auf der Playstation debattierten. Die Regulierungsbehörden in den USA, Großbritannien und Europa stellten in Frage, ob Microsoft Call of Duty von der PlayStation abziehen und ausschließlich auf Xbox und PC anbieten könnte. Damit würde der Sony-Plattform die Serie vorenthalten, die in der Regel das meistverkaufte Spiel eines jeden Jahres ist.

Microsoft hat immer wieder versprochen, CoD auf der PlayStation zu belassen und auf weitere Plattformen auszuweiten, da dies der finanziell erfolgreichste Weg sei, die Serie zu verwalten.