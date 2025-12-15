Die besten Geschenkpapier-Alternativen, die Sie garantiert schon zu Hause haben

Die Weihnachtszeit ist da und mit ihr das große Schenken! Doch bevor die Geschenke unterm Baum liegen, müssen sie verpackt werden. Aber Geschenkpapier ist teuer, landet schnell im Müll und ist eine Umweltsünde. Zum Glück gibt es viele Alternativen, die Sie garantiert schon zu Hause haben!

Für viele ist Weihnachten ein wahres Konsumfest: Geschenke müssen her, und natürlich auch verpackt werden. Doch statt wieder Unmengen an Geschenkpapier zu verbrauchen, das nach wenigen Minuten im Müll landet, könnten Sie doch einmal etwas anderes ausprobieren. Alternativen schonen den Geldbeutel, sind gut für die Umwelt und verleihen Ihren Geschenken einen ganz besonderen Touch. Und das Beste: Viele dieser Ideen haben Sie garantiert schon zu Hause!

Stoffreste

© Getty Images

Sie haben alte T-Shirts, ausgemusterte Tücher oder Stoffreste, die sowieso in der Schublade verstauben? Warum nicht einfach diese als Geschenkverpackung nutzen? Aus alt mach neu! Der Beschenkte kann den Stoff später noch verwenden, sei es als Taschentuch, Halstuch oder sogar als zusätzliche Geschenkverpackung für das nächste Mal. Diese Alternative ist nicht nur nachhaltig, sondern auch richtig schick!

Zeitungspapier

Zeitungspapier ist eine geniale und gleichzeitig günstige Geschenkverpackung. Es ist nicht nur kostenlos, sondern bietet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten: Ob Sie die Schwarz-Weiß-Optik für einen minimalistischen Look nutzen oder die bunten Comicseiten für eine humorvolle Note, Zeitungspapier lässt sich kreativ in Szene setzen. Mit ein paar hübschen Bändern oder Tannenzweigen wird das Ganze zu einem echten Weihnachts-Statement.

Backpapier

Sie haben kein Geschenkpapier mehr, aber noch eine Rolle Backpapier in der Schublade? Perfekt! Der leicht transparente Look von Backpapier ist schlicht, aber edel. Mit ein paar bunten Schnüren, Stempeln oder Kalligrafie können Sie dem Backpapier noch einen persönlichen Touch verleihen.

Marmeladengläser

Haben Sie noch ein paar leere Marmeladengläser zu Hause? Diese eignen sich perfekt für kleinere Geschenke wie Süßigkeiten, Gutscheine oder Schmuck. Die Gläser können Sie mit Bändern, Trockenblumen oder einem personalisierten Etikett dekorieren, fertig ist das stilvolle, praktische Geschenk. Das Beste: Das Glas kann später weiterverwendet werden, etwa als Aufbewahrung für Gewürze oder als DIY-Projekt.

Versandkartons

Zur Weihnachtszeit klingelt der Postbote fast täglich und oft kommen die bestellten Pakete in Kartons. Statt diese einfach wegzuwerfen, können Sie den Karton mit etwas Farbe, einer Schleife oder Naturmaterialien wie Tannenzweigen aufpeppen und als Geschenkverpackung wiederverwenden. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern gibt einer alten Schachtel ein zweites Leben. Wenn Sie noch etwas kreativer werden möchten, können Sie die Kartons bemalen oder mit persönlichen Botschaften verzieren.