Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Bodenschutz in OÖ: Grüne fordern Tempo
© Apa

Heftige Kritik

Bodenschutz in OÖ: Grüne fordern Tempo

04.12.25, 14:31
Teilen

Grüne fordern ein wirksames Bodenschutzgesetz, die Flächenversiegelung nimmt in OÖ weiter zu. 

In Oberösterreich nimmt die Flächenversiegelung weiter zu, was laut den Grünen die dringende Notwendigkeit eines wirksamen Bodenschutzgesetzes unterstreicht. Die Landespartei fordert daher eine Anpassung der geplanten Gesetzesnovelle, da die aktuelle Vorlage hinter den Erwartungen der Bevölkerung zurückbleibt.

Böden sind essenziell, von der Nahrungsmittelproduktion bis zum Klimaschutz. Dennoch werden sie oft vernachlässigt. Laut Monitoring der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) werden täglich 1,3 Hektar neu verbaut, mehr als die Hälfte des nationalen Ziels von 2,5 Hektar pro Tag. Diese Flächen stehen danach nicht mehr für Landwirtschaft oder Naturschutz zur Verfügung.

Geplantes Gesetz verringere die Transparenz

Die Grünen kritisieren, dass das geplante Gesetz die Transparenz verringere, etwa durch das Wegfallen des bisherigen Bodeninformationsberichts, der auf der Landes-Homepage einsehbar war. Landessprecher Stefan Kaineder betont: „Unsere fruchtbaren Böden müssen bereits vor Umwidmung geschützt werden. Bodenvernichtung à la Oberösterreich muss rechtlich unterbunden werden. Schwarz-Blau ignoriert die Stellungnahmen der Fachleute.“

Die Bevölkerung teilt diese Sorge: Laut einer WWF-Umfrage wollen 76 Prozent strengere Maßnahmen gegen Bodenverbrauch, 74 Prozent fordern eine verbindliche Obergrenze. Besonders wichtig ist der Schutz wertvoller Lebensräume für Tiere und Pflanzen.

Bodenschutzgebiete sollen eingerichtet werden

Die Grünen verlangen deshalb, dass die Stellungnahmen von Experten berücksichtigt werden, das Monitoring und die Berichte erhalten bleiben und Bodenschutzgebiete eingerichtet werden. Zudem soll die Novelle Themen wie Versiegelung, Erosion und nachhaltige Bodennutzung stärker behandeln, um ein zukunftsfähiges Gesetz für Oberösterreich zu schaffen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden