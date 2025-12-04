Alles zu oe24VIP
Traun gibt Enten zum Abschuss frei
© Apa/Symbolbild

Zerkarien-Alarm

Traun gibt Enten zum Abschuss frei

04.12.25, 13:43
Teilen

Enten zum Abschuss freigegeben. Population soll so verringert werden. 

Am Oedter See in Traun werden heuer wieder Enten abgeschossen, um die nach Angaben der Stadt übermäßige Population zu verringern.

Durch den Kot der Tiere hätten sich zuletzt vermehrt Zerkarien gebildet, die Juckreiz und Hautausschlag verursachen können. Laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll blieben deshalb die Badegäste aus: Statt rund 4.000 kamen im Sommer nur etwa 200 Menschen.

Trotz eines Fütterungsverbots würden viele weiterhin Wasservögel anlocken, was die Wasserqualität zusätzlich beeinträchtige. Jäger sollen daher mit Unterstützung von Feuerwehr und Wasserrettung auf Booten möglichst viele Enten erlegen. Eine ähnliche Maßnahme vor rund zehn Jahren hatte die Zerkarienzahl bereits deutlich reduziert.

