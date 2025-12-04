OÖ ist Österreichs Export-Meister

Kein anderes Bundesland erzielte im Vorjahr einen höheren Handelsbilanzüberschuss.

Oberösterreich behauptet sich trotz weltweiter Turbulenzen als Exportmotor des Landes: Kein anderes Bundesland erzielte 2024 einen höheren Handelsbilanzüberschuss. Um diese Stärke zu halten, setzt die Landespolitik verstärkt auf Zukunftsprojekte und technologische Innovationen, finanziert durch ein Budget von 451 Millionen Euro, das gezielt Wachstum sichern soll.

Rund 48,2 Milliarden Euro exportierte Oberösterreich zuletzt, mehr als ein Viertel aller österreichischen Gesamtausfuhren. Mit 11,8 Milliarden Euro Überschuss gelingt dem Industrieland damit ein Spitzenwert, der laut Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner Anlass zu Optimismus bietet. Jeder zweite Arbeitsplatz basiere auf dem Export, betonte er.

Auch OÖ spürt globale Unsicherheiten

Obwohl die Arbeitslosigkeit im Bundesländervergleich mit 5,1 Prozent am niedrigsten liegt, spürt auch Oberösterreich die globalen Unsicherheiten. Belastet wird die Wirtschaft vor allem durch stockende Weltmärkte, geopolitische Spannungen sowie die schwächelnde Konjunktur Deutschlands und die unberechenbare US-Politik.

Rekordbudget für 2026 geplant

Für 2026 plant das Land ein Rekordbudget von 451,3 Millionen Euro für das Standortressort. Seit 2019 wuchs dieses um mehr als 50 Prozent. Die Mittel fließen in Forschung, Energie, Wissenschaft und Wirtschaft, um Oberösterreich langfristig als führenden Industriestandort zu verankern.

Mit dem neuen Programm „Impuls 26“ setzt das Land außerdem auf zusätzliche Investitionen. Von 100 Millionen Euro Gesamtvolumen fließt nahezu die Hälfte direkt in das Standortbudget 2026. Damit soll die Region widerstandsfähiger werden und ihren Vorsprung auch künftig erfolgreich behaupten können.