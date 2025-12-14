Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
1:2 gegen Manchester City - Alonso-Job bei Real wackelt!
© Getty

Fußball:

Real Madrid nach 2:1 bei Alaves wieder 4 Punkte hinter Barca

14.12.25, 23:01
Teilen

Real Madrid ist in der spanischen Fußballliga wieder bis auf vier Punkte an Leader FC Barcelona herangekommen. 

Die neuerlich ohne den verletzten David Alaba angetretenen "Königlichen" gewannen am Sonntag 2:1 bei Alaves und fuhren damit nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen wieder einen Sieg ein.

Sehenswerte Einzelleistung  

Kylian Mbappe brachte die Gäste mit einer sehenswerten Einzelleistung in Führung (24.), das 2:1 für Real besorgte Rodrygo nach optimaler Vorarbeit von Vinicius Junior (76.).

Eingewechselte Carlos Vicente 

Der Ausgleich für Alaves durch den kurz zuvor eingewechselten Carlos Vicente wurde zuerst wegen Abseits aberkannt, dann aber nach VAR-Intervention gegeben (68.).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden