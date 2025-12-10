Fusion: Salzburg Milch und Pinzgau Milch schließen sich zusammen

Nach jahrzehntelangen Anläufen wird die Fusion von Salzburg Milch und Pinzgau Milch Realität.

Salzburg. Die Genossenschafter von Salzburg Milch und Pinzgau Milch haben Dienstagabend mit großer Mehrheit der Fusion ihrer Unternehmen zugestimmt – ein Meilenstein in der Salzburger Wirtschaftsgeschichte. Bereits seit den frühen 1990er-Jahren gab es mehrere erfolglose Anläufe, nun wurde der Zusammenschluss fixiert: Zunächst übernimmt die Salzburg Milch, derzeit doppelt so groß wie die Pinzgau Milch, 40 Prozent des Unternehmens.

Mitte 2026 sollen beide Betriebe vollständig verschmelzen. Bei der Pinzgau Milch halten Hans Michael Piech und die Schröder-Privatstiftung je 40 Prozent, weitere 20 Prozent gehören der regionalen Genossenschaft. Mit dem Zusammenschluss entsteht Österreichs drittgrößter Molkereikonzern mit rund 700 Mitarbeitenden, 3.500 Milchlieferanten und einem Jahresumsatz von etwa 550 Millionen Euro. Beide Unternehmen betonen, dass alle Standorte und Arbeitsplätze erhalten bleiben.