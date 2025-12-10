Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
  • Fusion: Salzburg Milch und Pinzgau Milch schließen sich zusammen
    © ORF
  • Fusion: Salzburg Milch und Pinzgau Milch schließen sich zusammen
    © ORF

Nach Jahrzehnten:

Fusion: Salzburg Milch und Pinzgau Milch schließen sich zusammen

10.12.25, 13:25
Teilen

Nach jahrzehntelangen Anläufen wird die Fusion von Salzburg Milch und Pinzgau Milch Realität. 

Salzburg. Die Genossenschafter von Salzburg Milch und Pinzgau Milch haben Dienstagabend mit großer Mehrheit der Fusion ihrer Unternehmen zugestimmt – ein Meilenstein in der Salzburger Wirtschaftsgeschichte. Bereits seit den frühen 1990er-Jahren gab es mehrere erfolglose Anläufe, nun wurde der Zusammenschluss fixiert: Zunächst übernimmt die Salzburg Milch, derzeit doppelt so groß wie die Pinzgau Milch, 40 Prozent des Unternehmens.

Mitte 2026 sollen beide Betriebe vollständig verschmelzen. Bei der Pinzgau Milch halten Hans Michael Piech und die Schröder-Privatstiftung je 40 Prozent, weitere 20 Prozent gehören der regionalen Genossenschaft. Mit dem Zusammenschluss entsteht Österreichs drittgrößter Molkereikonzern mit rund 700 Mitarbeitenden, 3.500 Milchlieferanten und einem Jahresumsatz von etwa 550 Millionen Euro. Beide Unternehmen betonen, dass alle Standorte und Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden