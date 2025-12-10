Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
ÖVP-Klubchef muss doch vor Gericht: Schwarze "überrascht"

Justiz kippt Deal

ÖVP-Klubchef muss doch vor Gericht: Schwarze "überrascht"

Von
10.12.25, 13:09
Teilen

Die Justiz kippt die Diversion von ÖVP-Klubchef August Wöginger. Er muss erneut vor Gericht.

ÖVP-Klubchef August Wöginger selbst war plötzlich nicht mehr im Plenarsaal, als mitten in die Nationalratssitzung am Mittwoch eine Justiz-Bombe platzte.

In einer überraschenden Wende hat das Oberlandesgericht Linz die bereits bewilligte Diversion für ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei weitere Personen aufgehoben. Das bedeutet: Das Strafverfahren muss fortgesetzt werden.

"Überrascht" über Aufhebung

Die Entscheidung sorgt für Aufsehen, insbesondere in der Volkspartei. Generalsekretär Nico Marchetti zeigt sich gegenüber oe24 perplex: "Wir sind von der Aufhebung der Diversion überrascht. Die zuständige Richterin hat die Diversion vorgeschlagen, die WKStA hat den Vorschlag unterstützt und Klubobmann Wöginger, wie auch die beiden Mitangeklagten, haben diesen angenommen."

Partei bekräftigt Rückhalt

Marchetti betont jedoch die Geschlossenheit hinter dem Klubchef und weist jede Schuld von ihm zurück: "Klubobmann August Wöginger hat die Verantwortung übernommen, allerdings ist er und sind wir überzeugt, dass er keine strafrechtlich relevante Handlung begangen hat. Der Klubobmann ist stets offen und kooperativ mit den Behörden umgegangen."

Abschließend stellt der Generalsekretär klar: "Die Volkspartei steht voll zu Klubobmann August Wöginger und ist überzeugt, dass er als unbescholtener Mann aus dem Prozess kommen wird."

Das Erstgericht muss das Verfahren nun weiterführen. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden