ÖVP-Klubchef muss doch vor Gericht: Schwarze "überrascht"

Die Justiz kippt die Diversion von ÖVP-Klubchef August Wöginger. Er muss erneut vor Gericht.

ÖVP-Klubchef August Wöginger selbst war plötzlich nicht mehr im Plenarsaal, als mitten in die Nationalratssitzung am Mittwoch eine Justiz-Bombe platzte.

In einer überraschenden Wende hat das Oberlandesgericht Linz die bereits bewilligte Diversion für ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei weitere Personen aufgehoben. Das bedeutet: Das Strafverfahren muss fortgesetzt werden.

"Überrascht" über Aufhebung

Die Entscheidung sorgt für Aufsehen, insbesondere in der Volkspartei. Generalsekretär Nico Marchetti zeigt sich gegenüber oe24 perplex: "Wir sind von der Aufhebung der Diversion überrascht. Die zuständige Richterin hat die Diversion vorgeschlagen, die WKStA hat den Vorschlag unterstützt und Klubobmann Wöginger, wie auch die beiden Mitangeklagten, haben diesen angenommen."

Partei bekräftigt Rückhalt

Marchetti betont jedoch die Geschlossenheit hinter dem Klubchef und weist jede Schuld von ihm zurück: "Klubobmann August Wöginger hat die Verantwortung übernommen, allerdings ist er und sind wir überzeugt, dass er keine strafrechtlich relevante Handlung begangen hat. Der Klubobmann ist stets offen und kooperativ mit den Behörden umgegangen."

Abschließend stellt der Generalsekretär klar: "Die Volkspartei steht voll zu Klubobmann August Wöginger und ist überzeugt, dass er als unbescholtener Mann aus dem Prozess kommen wird."

Das Erstgericht muss das Verfahren nun weiterführen. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.