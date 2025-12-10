Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Luftdruckgewehr
© APA/ Techt

Gewehr entdeckt

Wegen Lärm: Nachbar drohte Besucher zu erschießen

10.12.25, 13:00
Teilen

Der Vorfall ereignete sich in einem Mehrparteienhaus in der Donaustadt. 

Wegen des Lärms in einer Wohnung soll ein Wiener (44) am Montagabend gegen 21.30 Uhr am Rennbahnweg in der Donaustadt durchgedreht sein. Der 44-Jährige fühlte sich gestört und drohte zwei Männern (21 und 24 Jahre alt), die gerade bei Verwandten zu Besuch waren, sie zu erschießen. 

Polizisten nahmen den Nachbarn schließlich fest. Währenddessen soll sich der 44-Jährige auch gegenüber den Beamten aggressiv verhalten haben.

Luftdruckgewehr trotz aufrechtem Waffenverbot

In seiner Vernehmung bestritt er die Drohung, gab sogar an, selbst geschlagen worden zu sein. In seiner eigenen Wohnung wurde schließlich ein Luftdruckgewehr sichergestellt . Es dürfte nicht der erste Vorfall mit dem Wiener gewesen sein, denn gegen den Tatverdächtigen besteht bereits ein aufrechtes Waffenverbot.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden