Wegen Lärm: Nachbar drohte Besucher zu erschießen

Der Vorfall ereignete sich in einem Mehrparteienhaus in der Donaustadt.

Wegen des Lärms in einer Wohnung soll ein Wiener (44) am Montagabend gegen 21.30 Uhr am Rennbahnweg in der Donaustadt durchgedreht sein. Der 44-Jährige fühlte sich gestört und drohte zwei Männern (21 und 24 Jahre alt), die gerade bei Verwandten zu Besuch waren, sie zu erschießen.

Polizisten nahmen den Nachbarn schließlich fest. Währenddessen soll sich der 44-Jährige auch gegenüber den Beamten aggressiv verhalten haben.

Luftdruckgewehr trotz aufrechtem Waffenverbot

In seiner Vernehmung bestritt er die Drohung, gab sogar an, selbst geschlagen worden zu sein. In seiner eigenen Wohnung wurde schließlich ein Luftdruckgewehr sichergestellt . Es dürfte nicht der erste Vorfall mit dem Wiener gewesen sein, denn gegen den Tatverdächtigen besteht bereits ein aufrechtes Waffenverbot.