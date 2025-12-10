Hundebiss: Besitzerin droht Anzeige

Nach einer schweren Hundeattacke in Leonding ermittelt nun die Polizei.

OÖ. Nach der Hundeattacke in Leonding, bei der eine 26-Jährige von einem belgischen Schäferhund viermal in die Schulter gebissen und zu Boden gerissen wurde, hat sich die Besitzerin des Tieres nun bei der Polizei gemeldet. Gegen sie wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Laut Opfer soll die Frau nach dem Angriff einfach weitergegangen sein, ohne Hilfe zu leisten. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob die Halterin ihre Sorgfaltspflicht verletzt hat – etwa durch fehlenden Maulkorb oder frühere Auffälligkeiten. Bei erwiesener Fahrlässigkeit drohen bis zu zwei Jahre Haft. In Oberösterreich kam es zuletzt zu weiteren ähnlichen Vorfällen.