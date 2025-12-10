Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Anzeige nach Hundebiss.
© ORF

Sie flüchtete

Hundebiss: Besitzerin droht Anzeige

10.12.25, 13:00
Teilen

Nach einer schweren Hundeattacke in Leonding ermittelt nun die Polizei. 

OÖ. Nach der Hundeattacke in Leonding, bei der eine 26-Jährige von einem belgischen Schäferhund viermal in die Schulter gebissen und zu Boden gerissen wurde, hat sich die Besitzerin des Tieres nun bei der Polizei gemeldet. Gegen sie wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Lesen Sie auch

Laut Opfer soll die Frau nach dem Angriff einfach weitergegangen sein, ohne Hilfe zu leisten. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob die Halterin ihre Sorgfaltspflicht verletzt hat – etwa durch fehlenden Maulkorb oder frühere Auffälligkeiten. Bei erwiesener Fahrlässigkeit drohen bis zu zwei Jahre Haft. In Oberösterreich kam es zuletzt zu weiteren ähnlichen Vorfällen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden