Real fordert Barca vor heimischem Publikum

Am Sonntag kommt es zum "Clasico" zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Nach allen vier Duellen der Vorsaison zu Gunsten Barcelonas wollen die Königlichen vor heimischem Publikum zurückschlagen. Verletzungsprobleme plagen die Katalanen.

Real Madrid empfängt am Sonntag (16.15 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) den FC Barcelona im Estadio Bernabeu. In der Vorsaison hatten die Katalanen alle vier direkten Duelle gewonnen und das nationale Triple geholt – ein Torverhältnis von 16:7 spricht Bände. Real dagegen blieb ohne Titel.

Ligaführung und Form

Trotz der Niederlagenserie im Clasico führt Real nach neun Runden die Tabelle zwei Punkte vor Barca an. Die Königlichen gewannen elf der bisherigen zwölf Saisonspiele, lediglich das Derby gegen Atletico ging 2:5 verloren. Trainer Xabi Alonso sieht das Team auf einem aufsteigenden Ast: "Die Entwicklung ist gut", erklärte er, warnte aber, den Clasico zu überbewerten.

Barca mit Verletzungsproblemen

Die Katalanen haben derzeit zehn Spieler außer Gefecht, darunter Stars wie Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha und Gavi. Jungstar Lamine Yamal ist zwar wieder fit, kommt aber nicht in Fahrt. Medien führen dies auf seine Partylust zurück; Sportdirektor Deco soll sich deswegen erst kürzlich mit Yamals Berater getroffen haben.

Trainer Flick verteidigt Yamal

Trainer Hansi Flick, der wegen einer Sperre nicht auf der Bank sitzen darf, stellte seinen Schützling in Schutz: "Trotz aller Vorwürfe ist er in Ordnung", erklärte der Europameister. Für Real und Barca steht trotz früher Saisonphase viel auf dem Spiel, sowohl sportlich als auch im Prestigeduell.