Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Flick Yamal
© Getty

Clasico-Alarm!

Real fordert Barca vor heimischem Publikum

24.10.25, 14:36 | Aktualisiert: 24.10.25, 17:15
Teilen

Am Sonntag kommt es zum "Clasico" zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Nach allen vier Duellen der Vorsaison zu Gunsten Barcelonas wollen die Königlichen vor heimischem Publikum zurückschlagen. Verletzungsprobleme plagen die Katalanen.

Real Madrid empfängt am Sonntag (16.15 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) den FC Barcelona im Estadio Bernabeu. In der Vorsaison hatten die Katalanen alle vier direkten Duelle gewonnen und das nationale Triple geholt – ein Torverhältnis von 16:7 spricht Bände. Real dagegen blieb ohne Titel.

Ligaführung und Form

Trotz der Niederlagenserie im Clasico führt Real nach neun Runden die Tabelle zwei Punkte vor Barca an. Die Königlichen gewannen elf der bisherigen zwölf Saisonspiele, lediglich das Derby gegen Atletico ging 2:5 verloren. Trainer Xabi Alonso sieht das Team auf einem aufsteigenden Ast: "Die Entwicklung ist gut", erklärte er, warnte aber, den Clasico zu überbewerten.

Barca mit Verletzungsproblemen

Die Katalanen haben derzeit zehn Spieler außer Gefecht, darunter Stars wie Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha und Gavi. Jungstar Lamine Yamal ist zwar wieder fit, kommt aber nicht in Fahrt. Medien führen dies auf seine Partylust zurück; Sportdirektor Deco soll sich deswegen erst kürzlich mit Yamals Berater getroffen haben.

Trainer Flick verteidigt Yamal

Trainer Hansi Flick, der wegen einer Sperre nicht auf der Bank sitzen darf, stellte seinen Schützling in Schutz: "Trotz aller Vorwürfe ist er in Ordnung", erklärte der Europameister. Für Real und Barca steht trotz früher Saisonphase viel auf dem Spiel, sowohl sportlich als auch im Prestigeduell.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden