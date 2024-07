× Chart-Beben: BTS-Star Jimin bremst Deep Purple aus

Teenie-Star schlägt Rock-Giganten: Jimin von der Boyband BTS stürmt an die Spitze der iTunes-Charts. Für Deep Purple bleibt nur Platz 2.

Große Überraschung in den heimischen iTunes-Charts. Nicht wie allgemein erwartet die Hardrock-Giganten von Deep Purple, sondern Jimin, einer der sieben singenden Tänzer der koranischen Boyband BTS, stürmt auf Platz eins. Mit dem von Hip-Hop und R&B inspiriertem Pop-Werk "Muse" bremst er den Rock-Hammer "=1" aus. Und das weltweit: der 28-jährige Pop-Schnuckel holt sich nämlich in gleich 60 Ländern Chart-Gold!

Das sind die iTunes-Charts vom 19. Juli:

1. Jimin, Muse

2. Deep Purple, =1

3. Eminem, The Death of Slim Shady

4. Herbert Pixner Projekt, From the Dark Side of the Alps

5. ATE, Stray Kids

Jimin von BTS lässt Deep Purple (u.) keine Chance.

Park Ji-min, so Jimin bürgerlich, schreibt damit einmal mehr Musikgeschichte. 2023 schaffte er es ja als erste Koranischer Star mit dem Hit „Like Crazy“ an die Spitze der renommierten US-Billboard-Charts. Jetzt ist er auch in Österreich die Nummer eins!

Jimin (2. v.r.) absolviert gerade seinen Militär-Dienst.

Zum großen Feiern kommt er freilich nicht: Jimin muss, so wie alle seine BTS-Kollegen, nämlich gerade in Korea seinen Militär-Dienst absolvieren.