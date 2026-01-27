GIBUN Matcha Bar: Das neue It-Piece für stilvolle Events

Sie ist elegant, individuell und alles andere als gewöhnlich: Die GIBUN Matcha Bar bringt frischen Luxus in die heimische Eventszene.

Hinter dem Konzept stehen zwei starke Unternehmerinnen: Seh-Ra Klepits, Tee Sommelière und Gründerin der Premium-Teemarke GIBUN, und Cordula Bauer, Gründerin von Werbeagentur exworks. Gemeinsam haben sie ein mobiles Genussformat entwickelt, das Design, Geschmack und Markenwirkung vereint.

Exklusivität, die man schmeckt und sieht

Im Mittelpunkt stehen maßgeschneiderte Matcha-Kreationen, feine Teespezialitäten und edle Sparkling-Tea-Drinks: alkoholfrei, hochwertig und perfekt inszeniert.

© gregorproductions

Doch was die GIBUN Matcha Bar wirklich besonders macht, ist die individuelle Gestaltung. Hier gibt es kein Standardprogramm! Jede Buchung wird persönlich abgestimmt, jedes Detail, von der Logo-Präsentation bis hin zur personalisierten Drink-Karte, wird auf das Event abgestimmt. Egal ob Firmenfeier, Produktlaunch oder Private Celebration: Die GIBUN Matcha Bar wird zum Highlight Ihres Events und sorgt dafür, dass Ihre Gäste nicht nur geschmacklich, sondern auch visuell beeindruckt sind.

Das perfekte Event-Highlight

© gregorproductions

Die GIBUN Matcha Bar richtet sich an Gastgeber:innen, die das Besondere suchen. Wer Wert auf Ästhetik, Qualität und Individualität legt, wird bei diesem einzigartigen Angebot fündig. Mit der GIBUN Matcha Bar wird jedes Event zu einem unvergesslichen Erlebnis, das Ihren Gästen noch lange in Erinnerung bleibt

GIBUN Matcha Bar auf dem MADONNA Body&Soul Day

Sie wollen Einblicke in die GIBUN Matcha Bar bekommen? Dann sollten Sie sich den 20. März rot im Kalender anstreichen! An diesem Tag ist die GIBUN Matcha Bar auf dem MADONNA Body&Soul Day dabei. Auf der Veranstaltung können Sie die exklusive Atmosphäre der GIBUN Matcha Bar live erleben und sich von den einzigartigen Kreationen der Teesommelière Seh-Ra Klepits und ihrem Team verzaubern lassen.