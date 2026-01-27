Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Life
GIBUN Matcha Bar: Das neue It-Piece für stilvolle Events
© gregorproductions

Event-Highlight

GIBUN Matcha Bar: Das neue It-Piece für stilvolle Events

27.01.26, 09:10
Teilen

Sie ist elegant, individuell und alles andere als gewöhnlich: Die GIBUN Matcha Bar bringt frischen Luxus in die heimische Eventszene. 

Hinter dem Konzept stehen zwei starke Unternehmerinnen: Seh-Ra Klepits, Tee Sommelière und Gründerin der Premium-Teemarke GIBUN, und Cordula Bauer, Gründerin von Werbeagentur exworks. Gemeinsam haben sie ein mobiles Genussformat entwickelt, das Design, Geschmack und Markenwirkung vereint.

Exklusivität, die man schmeckt und sieht 

Im Mittelpunkt stehen maßgeschneiderte Matcha-Kreationen, feine Teespezialitäten und edle Sparkling-Tea-Drinks: alkoholfrei, hochwertig und perfekt inszeniert.

GIBUN Matcha Bar: Das neue It-Piece für stilvolle Events
© gregorproductions

Doch was die GIBUN Matcha Bar wirklich besonders macht, ist die individuelle Gestaltung. Hier gibt es kein Standardprogramm! Jede Buchung wird persönlich abgestimmt, jedes Detail, von der Logo-Präsentation bis hin zur personalisierten Drink-Karte, wird auf das Event abgestimmt. Egal ob Firmenfeier, Produktlaunch oder Private Celebration: Die GIBUN Matcha Bar wird zum Highlight Ihres Events und sorgt dafür, dass Ihre Gäste nicht nur geschmacklich, sondern auch visuell beeindruckt sind.  

Das perfekte Event-Highlight

GIBUN Matcha Bar: Das neue It-Piece für stilvolle Events
© gregorproductions

Die GIBUN Matcha Bar richtet sich an Gastgeber:innen, die das Besondere suchen. Wer Wert auf Ästhetik, Qualität und Individualität legt, wird bei diesem einzigartigen Angebot fündig. Mit der GIBUN Matcha Bar wird jedes Event zu einem unvergesslichen Erlebnis, das Ihren Gästen noch lange in Erinnerung bleibt 

GIBUN Matcha Bar auf dem MADONNA Body&Soul Day 

Sie wollen Einblicke in die GIBUN Matcha Bar bekommen? Dann sollten Sie sich den 20. März rot im Kalender anstreichen! An diesem Tag ist die GIBUN Matcha Bar auf dem MADONNA Body&Soul Day dabei. Auf der Veranstaltung können Sie die exklusive Atmosphäre der GIBUN Matcha Bar live erleben und sich von den einzigartigen Kreationen der Teesommelière Seh-Ra Klepits und ihrem Team verzaubern lassen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden