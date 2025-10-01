Liz Hurley enthüllt ihr Figurgeheimnis - DARAUF verzichtet sie komplett

Die Schauspielerin lässt eine Sache in ihrem Ernährungsplan weg - welche das ist, verriet sie in einem Interview mit der Daily Mail.

Sie ist es gewohnt, für heiße Fotos einen knappen Bikini zu tragen, und besitzt sogar ihre eigene Bademodenmarke. Nun hat Elizabeth Hurley (60) verraten, wie sie ihren unglaublichen Körper in Form hält.

Die Schauspielerin hat einen wichtigen Punkt genannt, auf den sie verzichtet, um weiterhin gut auszusehen und sich wohlzufühlen. Im Gespräch mit der Daily Mail verriet sie, dass Alkohol für sie tabu ist, es sei denn, sie gönnt sich wirklich etwas Besonderes.





Wohlfühlen statt Kater

Sie erklärte: „Wahrscheinlich habe ich aufgrund meiner Arbeit mit der Brustkrebsstiftung wirklich auf das gehört, was sie über Gesundheit gesagt haben. Wenn man wirklich auf seine Gesundheit achtet, sieht man natürlich gleichzeitig auch besser aus."

Sie raten uns auf jeden Fall, kein Übergewicht mit uns herumzuschleppen, Sport zu treiben und uns gesund zu ernähren, und sie raten von Alkohol ab, also versuche ich, diese Richtlinien so gut wie möglich zu befolgen. „Ich trinke überhaupt nicht viel Alkohol. Ich habe auch festgestellt, dass mein Körper ihn mit zunehmendem Alter weniger gut verträgt als früher. Ich trinke Alkohol nur noch als absolute Ausnahme.“

Auch Liz Hurleys Mama Angela (85) hat eine unglaublich tolle Figur. © Instagram

Fans lieben Hurleys Figur

Sie fügte hinzu, dass sie, wenn sie ganz selten einmal Alkohol trinkt, jetzt, wo sie etwas älter ist, einen schlimmeren Kater hat. Elizabeth erklärte: „Es ist erwiesen, dass der Körper mit zunehmendem Alter Alkohol viel langsamer verarbeitet und die Leber etwas mehr Unterstützung braucht.“

Die Schauspielerin postet regelmäßig atemberaubende Bikini-Fotos auf Instagram und posierte gerade diese Woche in einem weißen Zweiteiler, der ihre üppige Oberweite betont." Wie üblich lobten ihre Fans schnell ihren beeindruckenden Körperbau, und einer bezeichnete sie als „mühelos makellos“.