"So viel Geld und so billig" - Bezos-Gattin Lauren kassiert Shitstorm für ihren Party-Look

Die Ehefrau von Jeff Bezos sorgt mit ihrem jüngsten Party-Outfit für Naserümpfen. Bei der Geburtstagsfeier von Sydney Sweeney fiel sie besonders auf.

Mit einer spektakulären Party hat Schauspielerin Sydney Sweeney ihren 28. Geburtstag begangen. Unter dem Motto „Willkommen auf dem Planeten Syd“ verwandelte sich die angesagte Eventlocation Vibiana – eine ehemalige Kathedrale in Los Angeles – in eine glamouröse Weltraumkulisse. Prominente Gäste erschienen in fantasievollen Space-Outfits, um mit der Jubilarin bis in die Nacht zu feiern.

Sweeney selbst setzte im Rampenlicht auf ein silbernes, trägerloses Minikleid, bestickt mit Sternen und funkelnden Details. Die Kreation des New Yorker Designerduos The Blonds aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2009 ist Pop-Fans bestens bekannt: Britney Spears trug das Kleid einst für das Cover der Deluxe-Edition ihres Albums „Circus“.

Überirdischer Ausschnitt

Für Aufsehen sorgte jedoch nicht nur das Geburtstagskind. Unternehmerin Lauren Sánchez Bezos, Ehefrau von Amazon-Gründer Jeff Bezos, erschien in einem schimmernden Mini-Korsett-Kleid, das so manches neugierige Auge auf sich zog. Vor allem das pralle Dekolleté verwirrte einige.





Shitstorm für Bezos

Sánchez, lizenzierte Hubschrauberpilotin und begeisterte Weltraumreisende, war erst im Frühjahr an Bord einer Blue Origin-Rakete ins All gestartet – nun brachte sie mit ihrem interessanten Auftritt irdische Gäste zum Staunen. In den Internet-Foren wird die Nase gerümpft: "Wie kann eine Frau mit so viel Geld nur so billig sein?", schreibt eine. Ein anderer User fragt sich: "Kann Frau denn nur noch mit beiden Argumenten etwas beweisen?"

Auch die übrigen Gäste griffen das kosmische Motto mit Begeisterung auf: Schauspielkollege Glen Powell schlüpfte in einen Astronautenanzug, ein Besucher erschien im Chewbacca-Kostüm, und Musiker Wiz Khalifa brachte mit seinen Rap-Einlagen die Stimmung endgültig in andere Sphären.