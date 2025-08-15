Alles zu oe24VIP
Jacklyn Bezos
© Getty

Schicksalsschlag

"Ich liebe dich, Mama" - Jeff Bezos trauert um seine Mutter

15.08.25, 08:47
Teilen

Jacklyn Bezos starb im Alter von 78 Jahren. 

Amazon-Chef Jeff Bezos trauert um seine Mutter. Wie die Bezos Family Foundation am Donnerstag mitteilte, starb Jacklyn im Alter von 78 Jahren. Sie litt an einer Form von Demenz und ist friedlich im Kreise ihrer Familie in ihrem Zuhause in Miami eingeschlafen.

„Ihr Erwachsenenleben begann ein wenig früh, als sie im zarten Alter von 17 Jahren meine Mutter wurde“, schrieb Jeff Bezos auf Instagram. „Mit großer Leidenschaft nahm sie die Aufgabe an, mich zu lieben, brachte ein paar Jahre später meinen wunderbaren Vater ins Team und fügte dann meine Schwester und meinen Bruder zu ihrer Liste der Menschen hinzu, die sie lieben, beschützen und versorgen wollte.“

„Sie gab immer so viel mehr, als sie je verlangte“, schreibt der Amazon-Chef weiter. „Ich weiß, dass sie in diesen letzten Momenten unsere Liebe gespürt hat. Wir alle hatten das große Glück, in ihrem Leben zu sein. Ich werde sie für immer sicher in meinem Herzen tragen“, so Bezos weiter. „Ich liebe dich, Mama“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

