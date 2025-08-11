Schlammschlacht vor Gericht für Bezos und seine Lauren

Nach ihrer Traumhochzeit in Venedig folgt das Familien-Drama: Jeff Bezos und Lauren Sánchez verlangen von Laurens Bruder 163.000 Euro – und der Streit landet erneut vor Gericht.
Es war eine Luxus-Hochzeit – ohne den Bruder, schon damals kamen heikle Gerüchte auf.
Lauren Sanchez und Jeff Bezos
Dreitägige Prunk-Hochzeit
Ende Juni feierten Jeff Bezos und Lauren Sánchez eine dreitägige Prunk-Hochzeit in Venedig mit Stars wie Leonardo DiCaprio und Kim Kardashian. Laurens Bruder Michael Sánchez war unerwünscht.
Der Familienstreit eskaliert
Seit fünf Jahren spricht Lauren nur über Anwälte mit ihrem Bruder. Hintergrund ist die Veröffentlichung intimer Nachrichten 2019, für die Michael verantwortlich gewesen sein soll.
Millionen-Vorwürfe und endlose Prozesse
Bezos und Sánchez werfen ihm eine „mehrjährige Belästigungskampagne“ vor und fordern erneut Anwalts- und Gerichtskosten zurück. Michael bezeichnet die beiden als „Lügner und Betrüger“.