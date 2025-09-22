Abgesetzte Jimmy Kimmel-Show doch wieder zurück

Die vorübergehend abgesetzte Late-Night-Show des bekannten US-Moderators Jimmy Kimmel geht am Dienstag wieder auf Sendung.
Das teilte der Disney-Konzern am Montag mit, dessen Tochter ABC Kimmels Show bisher ausstrahlte.
- Kirk-Witwe verzeiht dem Mörder ihres Mannes
- Trump: Negative Berichte über ihn "illegal"
- Nach Kirk-Sager: Late-Night-Show von Jimmy Kimmel abgesetzt
Der Moderator hatte der US-Regierung von Präsident Donald Trump vorgeworfen, die Ermordung des Pro-Trump-Aktivisten Charlie Kirk politisch zu nutzen, daraufhin verkündete ABC vor vier Tagen das Aus von Kimmels Show.
Mehr dazu in Kürze ...