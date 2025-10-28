Alles zu oe24VIP
Kopie von Heidi Klum
© Getty Images

Verkleidung

Heidis Halloween: Verrät Klum hier schon ihr Kostüm?

28.10.25, 10:57
Bald ist es soweit und Heidi Klum wird wieder in einem Kostüm zu sehen sein. 

Model und Unternehmerin Heidi Klum hat ein Faible für Anlässe, bei denen es um  Verkleidungen  geht.

Verkleidungen

Ob Karneval oder Halloween, Klum wirft sich seit Jahrzehnten gerne in Schale. Ob Wurm an der Angel, Pfau, Klon einer Heidi-Armee oder Fiona von Shrek - Heidi scheinen die Ideen für ihre Kostüme nicht auszugehen. 

Hinweise

Doch, was wird es dieses Jahr werden? Ein paar Hinweise hat Heidi ihren Fans auf Insta schon gegeben. So soll das Kostüm wie sie sagt "extra hässlich" werden. Neongrün soll eine Farbe sein und auch ein blasses Gelb, das ist auf Insta zu sehen.

Ist sie DAS?

Besonders die erste Farbe deutet auf ein Monster hin oder eine grausliche Comicfigur. Unser Tipp: Sie könnte der Grinch sein oder ein Pokemon! Möglich wäre auch eine Art Reptil oder Drache - das läge nahe bei einem weiteren Insta-Beitrag.

