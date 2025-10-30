Fans sind sich sicher: DAS ist Heidi Klums Halloween-Kostüm!

Wie jedes Jahr sind zu Halloween alle Blicke auf Heidi Klum gerichtet. Fans rätseln schon seit Wochen, welches Kostüm sie heuer wohl tragen wird.

Es ist wieder diese Zeit im Jahr, in der Heidi Klum die Halloween-Fans weltweit in Atem hält. Die 52-Jährige ist bekannt dafür, jedes Jahr mit verrückten Verwandlungen zu überraschen – von E.T. bis zum Riesenwurm, von Zombie-Alien bis zum majestätischen Pfau. Und die Vorfreude steigt, denn in wenigen Stunden fällt endlich der Vorhang für ihr diesjähriges Kostüm!

Wie immer gibt Heidi ihren 12,5 Millionen Followern auf Instagram kleine Hinweise – kryptisch, aber voller Spannung. Die Community spekuliert fleißig: Wird es diesmal Marge Simpson sein, wie viele User vermuten? Oder doch die schrille Maske à la Jim Carrey, weil Heidi eine auffällige grüne Farbpalette geteilt hat? Die Kommentare überschlagen sich: „Marge, 100 Prozent!“, „Tom als Homer, Leni als Lisa, Heidi als Marge – das wäre episch!“ – oder: „Nee, Grün heißt Maske! Ich wette!“

Marge und Homer Simpson © APA

Überraschungen

Doch wer Heidi kennt, weiß: Mit ihr ist nichts sicher. In Interviews hat die Model-Mama schon verraten, dass sie immer nach dem Motto handelt: „Je hässlicher oder ungewöhnlicher, desto besser.“ Und genau das macht ihre Halloween-Events so legendär – die Gäste und Fans wissen nie, was sie erwartet.





Dieses Jahr steigt die Party wieder in New York, im Kreise von Stars und prominenten Freunden. Während die Stadt langsam in herbstliche Stimmung taucht, wird Heidi einmal mehr beweisen, warum sie die unangefochtene Königin von Halloween ist.

Egal, ob es Marge Simpson, „The Mask“ oder ein komplett neues, noch nie da gewesenes Kostüm wird: Fest steht schon jetzt, dass die Halloween-Nacht mit Heidi Klum 2025 wieder für Schlagzeilen sorgen wird.