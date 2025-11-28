Dschungelkönigin Ingrid van Bergen (†94) ist tot

Die Schauspielerin wurde laut "Bild" von ihrer besten Freundin tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Sie wurde 94 Jahre alt.

Die deutsche Schauspielerin Ingrid van Bergen ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Wie unter anderem die «Bild» berichtet, wurde van Bergen offenbar von ihrer besten Freundin Linda Schnitzler (die beiden lernten sich im Gefängnis kennen) tot in ihrer Wohnung in Niedersachsen aufgefunden. Die Freundin wich in den letzten Jahren kaum von ihrer Seite – insbesondere nachdem die Schauspielerin erblindet ist.

Van Bergen, 1931 in Danzig geboren, gehörte zu jenen Persönlichkeiten des deutschsprachigen Showbusiness, die lange unverwüstlich schienen. In den 1950er- und 60er-Jahren avancierte sie zum Leinwandstar und verkörperte häufig eiskalte Verführerinnen oder mondäne Diven. Hinter dieser glitzernden Fassade verbarg sich jedoch ein Leben, das oft härter und brüchiger war als die Rollen, die sie spielte.

Tragisches Schicksal

Ein einschneidendes Ereignis prägte ihr Leben 1977: Van Bergen erschoss ihren damaligen Lebensgefährten – eine Tat, die sie später als verzweifelten Affekt erklärte. Das Gericht sah es ähnlich, verurteilte sie jedoch zu mehreren Jahren Haft. In der öffentlichen Wahrnehmung wurde sie zur Symbolfigur einer toxischen Beziehung.

RTL-Dschungelshow mit Dirk bach, Ingrid van Bergen und Sonja Zietlow © RTL

Nach ihrer Entlassung kämpfte sich van Bergen zurück ins Rampenlicht – auf Theaterbühnen, vor der Kamera und im Fernsehen. Ihre späteren Jahre zeichneten sich durch eine leise, aber unbeirrbare Beharrlichkeit aus. 2009 bewies sie beim «Dschungelcamp», dass Altern kein Rückzug, sondern eine neue Bühne des Lebens sein kann. Sie wird durch ihre Kontroversen und ihre Leinwand-Auftritte unvergessen bleiben.