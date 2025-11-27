Alles zu oe24VIP
Morgan Freeman
© Getty Images

Hollywood-Star

Morgan Freeman (88) über Dates: "Offen für die Liebe"

27.11.25, 16:44
Der Schauspieler hat den Glauben an die Liebe nie verloren. Er war zweimal verheiratet und ließ sich seit 15 Jahren nicht mehr mit einer Frau blicken.

Auch wenn Morgan Freeman (88) vergleichsweise spät zum internationalen Filmstar wurde, zählt er seit mehr als vier Jahrzehnten zu den prägenden Gesichtern Hollywoods. Noch heute ist der Oscarpreisträger regelmäßig in neuen Produktionen zu sehen – zuletzt im aktuellen Kinofilm „Die Unfassbaren 3“. In seinem Privatleben hingegen ist es seit Langem ruhig geworden: Seit der Scheidung von seiner zweiten Ehefrau Myrna Colley-Lee (84) im Jahr 2010 trat Freeman öffentlich nicht mehr in einer Beziehung auf.

Morgan Freeman spricht über Liebe im hohen Alter

Im Interview mit dem „Zeit Magazin“ kam der Schauspieler kürzlich auf sein Liebesleben zu sprechen. Trotz seines Alters sieht sich Freeman weiterhin offen für neue Begegnungen. „Es ist gut, für die Liebe offen zu sein“, sagte er. Zwar habe er über die Jahre gelernt, dass Gefühle vergänglich sein können, dennoch bleibe Liebe eine Möglichkeit voller Überraschungen: „Manchmal spielt dir das Schicksal eine Karte zu, mit der du nicht gerechnet hast.“


 

Zwei lange Ehen – und eine Karriere ohne Pause

Freemans Ehegeschichte war geprägt von Beständigkeit: Seine erste Ehe mit Jeanette Adair Bradshaw dauerte von 1967 bis 1979. 1984 heiratete er Colley-Lee, mit der er 26 Jahre verheiratet war.

Morgen Freeman und seine zweite Frau Myrna Colley Lee.

© Getty Images

© Getty Images

Unverändert groß ist seine Leidenschaft für das Kino. Auch in Zukunft wird Freeman – gesundheitlich vorausgesetzt – auf der Leinwand präsent sein. Laut „IMDb“ steht als nächstes das Drama „Hate To See You Go“ an. Darin spielt er einen Bluesmusiker aus Chicago, der sich dem Ruhestand widersetzt und mit seiner Band noch einmal auf Tour geht, um das Leben auf seine Weise auszukosten.

Ein weiteres Projekt befindet sich ebenfalls in Vorbereitung: „The Little Bedroom“. Freeman übernimmt darin die Rolle eines Mannes, der sich nach einem schweren Sturz in einer Pflegeeinrichtung erholt und versucht, seine Selbstständigkeit zu bewahren.

