× Heiße POsen: Kendall Jenner zeigt ihre kecke Kehrseite

Wow, was für ein Hingucker! Für die neue Calzedonia-Kampagne wirft sich das Topmodel in ganz schön heiße POsen.

Die Strumpfhosen-Saison ist offiziell eröffnet, und laut Kendall Jenner wird sie heißer als je zuvor! In der neuen Calzedonia-Kampagne bringt das Topmodel ihre Fans ordentlich ins Schwitzen. Auf den verführerischen Schnappschüssen setzt sie nicht nur ihre endlos langen Beine gekonnt in Szene, sondern lenkt auch den Blick auf ihre perfekt geformte Kehrseite.

© Calzedonia / PR ×

Kendall Jenner PO-siert für Calzedonia

Für die Schnappschüsse des italienischen Strumpf-Labels zeigt sich die Halbschwester von Kim Kardashian in einem eleganten Rollkragen-Bodysuit, einmal in klassischem Schwarz und einmal in leuchtendem Rot – ein Look, der bereits alleine alle Blicke auf sich zieht. Während das Oberteil mit seinem hochgeschlossenen, langärmeligen Schnitt eher zurückhaltend wirkt, sorgt das transparente Beinkleid für extra heiße Akzente.

© Calzedonia / PR ×

Für die megaheiße Kampagne setzt Jenner auf ihre persönlichen Lieblingsstrumpfhosen des Labels: Sie trägt eine klassische, transparente Feinstrumpfhose und eine verspielte, gepunktete Variante – zwei absolute Must-haves für den Herbst, die jedem Look sofort das gewisse Etwas verleihen.

© Calzedonia / PR ×

Jenners Stylistin Dani Michelle verrät zudem, warum das Model im Herbst auf das sexy Accessoire schwört: „Strumpfhosen sind mein liebstes Herbst-Accessoire – sie verleihen jedem Outfit sofort einen eleganten Touch und bringen die Beine perfekt zur Geltung." Mit Beinen wie diesen wird jede Strumpfhose zum absoluten Hingucker!