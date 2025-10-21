Lugners "Wildsau" will mit schmutziger Video-Show zum ESC

Die Weggefährtin des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner (†91) provoziert mit ihrem Musikvideo auf YouTube und Instagram. Wird sie damit punkten können?

Ganz Österreich ist bereits im ESC-Fieber, und zahlreiche heimische Künstler hoffen, ihr Land auf der großen Bühne vertreten zu dürfen. Es bleibt also bis dahin spannend, wer das Rennen macht. Eine, die diese Hoffnung ebenfalls hegt, ist Lugners "Wildsau" Lydia Kelovitz.

Die ehemalige Kandidatin von „Deutschland sucht den Superstar“ und unter dem Künstlernamen Alpenlydia bekannte Sängerin, legt sich schon ordentlich ins Zeug. Sie hat sich mit ihrem neuen Song „Wildsau Feeling“ für die Teilnahme beworben. Am Samstag veröffentlichte sie das dazugehörige Musikvideo, das mit seiner wilden Mischung aus Partyszenen, sexy Dessous und verrückten Masken aufwartet. In den Bildern sind auch Männer zu sehen, die wie Haustiere an Ketten gehalten werden und sogar Alkohol vom Boden schlecken müssen.

Explizite Szenen

Auch auf Instagram sorgt Lydia weiterhin für Aufsehen. Sie teilt dort Clips, in denen sie mit oberkörperfreien Männern interagiert und unter anderem Alkohol von ihren Bäuchen leckt. Die Szenen sind ein wahrer Hingucker und sorgen für reichlich Diskussionen unter ihren Followern. Einige Kommentatoren finden die Show gewagt und loben, dass Lydia ihren Traum lebt. Andere werfen einen kritischen Blick auf ihre Bewerbung.





Ob Lydia mit ihrer aufregenden Performance beim ESC-Publikum ankommt, wird sich zeigen. Sicher ist jedoch, dass sie mit ihrem provokanten Stil nicht unbeachtet bleibt.