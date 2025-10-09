Simone Lugner begutachtet heiße Jungbauern - der neue Kalender ist da!

24 Bauern und Bäuerinnen aus verschiedenen Bundesländern zeigten sich heuer wieder von ihrer besten Seite.

Der beliebte Jungbauernkalender feierte seine diesjährige Präsentation im festlichen Rahmen der Wiener Kaiser Wiesn. Zahlreiche Gäste aus Politik, Landwirtschaft und Society ließen sich das Event nicht entgehen und nahmen an der Präsentation des neuen Jungbauernkalenders 2026 teil, der mit authentischen und modernen Motiven die Vielfalt der Landwirtschaft in Szene setzt.

Clemens Leitner ist der "März" © Jungbauernkalender

Prominente Gäste

Unter den Anwesenden befanden sich bekannte Namen wie Johannes Höfinger (bekannt aus Bauer sucht Frau und Forsthaus Rampensau), Lydia Kelovitz (DSDS) und Simone Lugner. Letztere umgibt sich gerne mit schönen Männern, wie Mister Austria Christopher Dengg, aber an ihrer Seite gab es nur einen: Richard Lugner!

Simone Lugner, Johannes Höfinger und Lydia Kelovits © Jungbauernkalender

24 junge Landwirtinnen und Landwirte im Fokus

Insgesamt 24 Jungbäuerinnen und Jungbauern aus verschiedenen österreichischen Bundesländern, aus Deutschland und erstmals auch aus Südtirol zeigen in der neuen Edition die vielen Gesichter der modernen Landwirtschaft. Ziel des Projekts ist es, ein authentisches Bild des Berufsstandes zu vermitteln und gleichzeitig mehr Wertschätzung für die Arbeit in der Land- und Forstwirtschaft zu schaffen.





„Der Jungbauernkalender hat bereits eine lange Tradition und zeigt jedes Jahr aufs Neue 24 motivierte und engagierte Jungbäuerinnen und Jungbauern von ihrer exklusiven Seite“, erklärt Herausgeber DI Bernd Brodtrager. Projektleiter Philipp Knefz ergänzt: „Besonders großartig finde ich, dass der Jungbauernkalender jedes Jahr an Wichtigkeit und Reichweite gewinnt und mittlerweile eine Kommunikationsplattform für die Gedanken junger Bäuerinnen und Bauern ist.“

Die ehemaligen Jungbauernkalender-Models zieren die Rückseite der neuen Ausgabe. © Jungbauernkalender

Aufnahmen im Thermen- und Vulkanland

Die Fotoshootings für die diesjährige Ausgabe fanden im Thermen- und Vulkanland in der Steiermark statt. Ausgangspunkt war das Thermenhotel Vier Jahreszeiten und die Therme Loipersdorf, von wo aus die unterschiedlichen Locations angefahren wurden.

Stefanie Roettger ist der Oktober der Frauenversion © Jungbauernkalender

Zwei Editionen – großer Erfolg

Wie jedes Jahr erscheint der Jungbauernkalender in einer Girls Edition und einer Men Edition. Die Titelbilder wurden von der Online-Community über Instagram und Facebook gewählt. Der Kalender ist ab sofort im Webshop unter www.jungbauernkalender.at/shop

Die Kosten belaufen sich pro Kalender auf 34,99 Euro plus Versand. Achtung: Die Men Edition war im Vorjahr bereits Anfang Dezember ausverkauft.