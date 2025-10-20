Mausi Lugner mit neuer Liebe bei 1. Weihnachtsparty? "Nein, ich werde alleine sterben!"

Christina Lugner wurde schon lange nicht an der Seite eines Mannes gesehen. Bei einer Party in Italien ließ sie es zwar ordentlich krachen, flirten will sie aber nicht mehr.

Christina „Mausi“ Lugner sorgt wieder einmal für Schlagzeilen, diesmal mit einer etwas düsteren Aussage. Während sie gerade in Italien die erste Weihnachts-Party des Jahres feierte, wurde die Ex-Frau des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner (†91) von oe24 auf die Männerwelt und etwaige Liebeleien angesprochen. Mit einem Augenzwinkern und ihrem typischen Humor antwortete sie auf die Frage nach möglichen Flirt-Versuchen: „Nein, ich werde alleine sterben und von Katzen angenagt.“

Der Spruch war natürlich nicht ganz ernst gemeint – vielmehr zeigte Christina, dass sie trotz aller Spekulationen um ihr Privatleben keine Lust auf Liebesdruck hat. Mausi ist bekannt dafür, dass sie ihre Eigenständigkeit betont und ihren Humor nie verliert, selbst wenn es um das Thema Beziehung geht.





Bei der "Stella-Closing-Party", in Italien, amüsierte sich die Single-Lady trotzdem prächtig. „Wir haben in guter Stimmung gefeiert. Das machen die immer mit Zipfelmützen, das ist richtig herzig“, erklärt sie gegenüber oe24.

Mausi Lugner bei der Weihnachtsparty im Oktober © privat

Gips-Bein als Hürde

Zwar hat sich Mausi in den letzten Monaten von ihrem Unfall erholt – sie brach sich beim Schwimmen den Vorderfußknochen und trägt noch immer einen Gips – "noch vier bis sechs Monate" – doch davon ließ sich Christina nicht beirren.

© Martens

„Ich werde weiterhin alleine sterben, aber in guter Gesellschaft“, scherzt sie abschließend, als sie die Party verlässt. Katzen hin oder her – Mausi Lugner lebt nach ihren eigenen Regeln, und das zeigt sie immer wieder mit einem Lächeln und einer Portion Humor.