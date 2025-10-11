Simone Lugner teilt rührende Botschaft an ihren „Mörtel“

Mit liebevollen Worten erinnerte Simone Lugner auf Instagram an ihren verstorbenen Ehemann Richard – und teilte ein emotionales Posting zu seinem Geburtstag.

Der 11. Oktober ist für Simone Lugner ein besonders emotionaler Tag. Ihr verstorbener Ehemann Richard Lugner, von vielen „Mörtel“ genannt, hätte an diesem Tag Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass wandte sich Simone mit berührenden Worten an ihn – öffentlich auf Instagram.

In ihrem Posting schrieb sie:

„Happy Birthday Richard, da oben. You‘ll be in my heart……and I miss you.“ Mit diesen Worten erinnerte sie nicht nur an den Geburtstag des bekannten Unternehmers, sondern zeigte auch, wie sehr sie ihn noch immer vermisst.

Doch der Insta-Beitrag enthielt noch eine weitere, sehr persönliche Botschaft. Simone berichtete von einem Moment, der sie an Richard erinnerte:

„‚Dein‘ kleiner Überraschungsbesuch hat mich sehr gefreut. Das war deine Unterschrift, auf ‚deiner‘ Limousine. Dadurch war ein Teil von dir da, ein Teil von dir fährt jetzt noch durch die Straßen und ist für die Fahrgäste ein wundervolles Erlebnis.“

© Instagram: simone_lugner

Für Simone offenbar ein bewegender Moment, der ihr das Gefühl gab, Richard sei auf gewisse Weise noch immer präsent.

Ihre Botschaft wurde in den Kommentaren vielfach geteilt und mit Herz-Emojis versehen. Auch wenn Richard Lugner nicht mehr an ihrer Seite ist, machte Simone mit diesen Zeilen klar, dass seine Spuren weiterleben - in Erinnerungen und in ihrem Herzen.