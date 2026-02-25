AKH Wien schafft Sprung unter die 20 besten Krankenhäuser der Welt

Das Universitätsklinikum AKH Wien und die gemeinsam mit der Medizinischen Universität Wien geführten Kliniken haben den Sprung auf Platz 20 im Ranking "World's Best Hospitals 2026" geschafft.

Im Vergleich zum Vorjahr (Platz 27) rückt das Universitätsklinikum AKH Wien/MedUni Wien um sieben Plätze nach vorne und zählt damit zur internationalen Spitzengruppe der im Ranking gelisteten Krankenhäuser. "Das ist eine großartige Anerkennung für die täglichen Leistungen unserer Ärztinnen und Ärzte und Mitarbeitenden zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten und zum Fortschritt unseres Landes und eine Bestätigung unserer Strategie des letzten Jahrzehnts", sagt Markus Müller, Rektor der MedUni Wien.

Das Ranking entsteht im Auftrag des US-Nachrichtenmagazins Newsweek in Zusammenarbeit mit dem Datenanbieter Statista. Es berücksichtigt nationale Qualitätsindikatoren, eine internationale Online-Befragung von medizinischem Fachpersonal sowie Ergebnisse aus Patientenbefragungen. Zusätzlich fließen Angaben zum Implementierungsstatus von PROMs ein, also standardisierte Fragebögen, mit denen Patienten ihr Wohlbefinden und ihre Lebensqualität einschätzen.

An den Universitätskliniken der MedUni Wien und des AKH Wien sind Patientenversorgung, Forschung und Lehre eng miteinander verknüpft. Die 29 Universitätskliniken mit insgesamt nahezu 400 Ambulanzen werden gemeinsam von AKH Wien und Medizinischer Universität Wien geführt. Jährlich werden rund 65.000 Patientinnen und Patienten stationär versorgt, während die Ambulanzen und Spezialambulanzen etwa 1,2 Millionen Mal frequentiert werden.

Wien setzt auf Ausbau statt Kürzungen

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verweist auf die politische Dimension. "Wien gehört nicht nur in Österreich sondern auch weltweit zu den Top-Standorten, wenn es um Spitzenmedizin geht. Das ist aber nichts, das uns einfach vom Himmel gefallen ist. Es ist das Ergebnis jahrzehntelanger konsequenter Gesundheitspolitik. In Wien investieren wir über 3 Milliarden Euro in die Modernisierung unserer Spitäler, haben die Ausbildung von Pflegekräften massiv ausgebaut und werden auch die Zahl unserer regionalen Gesundheitszentren mehr als verdoppeln", betont Ludwig, der den engagierten Kolleginnen und Kollegen dankt. Man werde weiterhin umfassend in die beste Gesundheitsversorgung investieren und nicht, wie vielerorts in Europa, das Angebot zurückfahren.