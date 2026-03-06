Alles zu oe24VIP
Russland baut Truppen an NATO-Grenze aus
Geheimdienst

Russland baut Truppen an NATO-Grenze aus

06.03.26, 18:23
Offenbar Vorbereitung auf groß angelegten militärischen Konflikt mit dem Bündnis

Brüssel. Russland baut nach Einschätzung des litauischen Geheimdienstes seine Truppen an der NATO-Grenze aus und bereitet sich langfristig auf eine Konfrontation vor.

Sollten die Sanktionen fallen, wäre Moskau in sechs Jahren zu einem groß angelegten militärischen Konflikt mit dem Bündnis bereit, heißt es im jährlichen Bedrohungsbericht. Die Armee würde dann voraussichtlich um 30 bis 50 Prozent größer und moderner sein als vor dem Ukraine-Krieg.

