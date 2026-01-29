11 Prozent mehr Neugründungen in OÖ im letzten Jahr

Die aktuellen Gründerzahlen zeigen, wie viel Mut, Innovationskraft und Unternehmergeist in Oberösterreich stecken.

OÖ. 2025 wurden in Oberösterreich 6.338 gewerbliche Unternehmen neu gegründet, das bedeutet gegenüber dem Jahr 2024 mit 5.730 Neugründungen eine deutliche Steigerung von 10,6 Prozent. Zu den Neugründungen kommen noch 618 Übernahmen, das ist ein leichter Rückgang von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (633 Übernahmen).

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer: „Die deutliche Steigerung bei den Neugründungen im vergangenen Jahr stimmt optimistisch und zeigt, dass es am Wirtschaftsstandort OÖ bergauf geht.“

„Entscheidend ist nicht nur die Anzahl der Gründungen, sondern dass sie langfristig ihre unternehmerischen Ziele erreichen und am Markt performen. Dabei spielt es keine Rolle, ob nebenberufliche Gründung oder Start-up. Jedes neue Unternehmen leistet seinen Beitrag für den Standort Oberösterreich“, so Hummer.

Gründungstag mit gratis Beratung

„Vor allem jene, die die Gründung noch vor sich haben, sollten sich den 24. März dick im Kalender anstreichen. Das Gründerservice der WKOÖ versammelt beim Gründungstag im Haus der Wirtschaft am Linzer Hessenplatz alle wichtigen Anlaufstellen für den Start in die Selbstständigkeit – wie Förderstellen, Finanzamt oder Sozialversicherung – gebündelt an einem Ort. Dabei gibt es nicht nur viel Zeit für Beratungen an den über 20 Infoständen, sondern auch Erfahrungsberichte und ausreichend Gelegenheit zum gemütlichen Austausch und Netzwerken“, lädt Hummer ein.