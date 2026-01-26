Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 40.500 aktien up +0.37% Andritz AG 72.30 aktien up +0.7% BAWAG Group AG 136.70 aktien up +0.29% CA Immobilien Anlagen AG 24.720 aktien up +0.24% CPI Europe AG 15.720 aktien up +0.32% DO & CO Aktiengesellschaft 196.00 aktien down -2.24% EVN AG 28.400 aktien up +2.53% Erste Group Bank AG 108.10 aktien up +0.28% Lenzing AG 26.500 aktien up +2.71% OMV AG 49.22 aktien down -1.76% Oesterreichische Post AG 32.800 aktien up +1.08% PORR AG 33.750 aktien down -3.57% Raiffeisen Bank Internat. AG 39.600 aktien up +1.75% SBO AG 31.050 aktien down -1.11% STRABAG SE 80.60 aktien down -1.71% UNIQA Insurance Group AG 15.360 aktien up +0.39% VERBUND AG Kat. A 61.05 aktien down -0.57% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.30 aktien up +1.87% Wienerberger AG 28.440 aktien up +1.21% voestalpine AG 40.200 aktien down -0.3%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. International
microsoft
© Getty

Maia 200

KI-Chip aus USA: Microsoft macht Nvidia Konkurrenz

26.01.26, 17:12
Teilen

KI-Chip soll besonders energieeffizient sein und statt in Taiwan in den USA produziert werden.

Microsoft hat seinen neuen Spezialchip vorgestellt, der künftig große KI-Anwendungen schneller und günstiger machen soll. "Maia 200" ist speziell für die Ausführung von KI-Modellen entwickelt, nicht für das Trainieren von Sprachmodellen. Er wird zunächst in Microsofts Rechenzentren in der Zentralregion in den USA eingesetzt.

Laut Unternehmensangaben arbeitet der Maia 200 als "KI-Beschleuniger" besonders energieeffizient und bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als andere Systeme.

Microsoft hatte bereits im November 2023 einen selbst entwickelten KI-Chip mit dem Namen Maia 100 vorgestellt, der vor allem die Erstellung von KI-Inhalten effizienter machen sollte. Der Softwaregigant setzt in seinem Kerngeschäft stark auf Künstliche Intelligenz und ging einen milliardenschweren Pakt mit den ChatGPT-Erfinder OpenAI ein, um dessen Technologie in die eigenen Produkte zu bringen.

Abhängigkeit von Nvidia verringern

Bei Chips für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz sind aktuell Systeme des Halbleiter-Spezialisten Nvidia das Maß der Dinge, was zu einer aufgeheizten Nachfrage nach ihnen führt. Die selbst entworfen Chips sollen Microsoft dabei helfen, sich aus der strategischen Abhängigkeit von Nvidia zu lösen und die Betriebskosten in Griff zu halten. Außerdem verspricht sich der Softwareriese davon, dass damit Software und Hardware besonders eng aufeinander abgestimmt werden können. Damit soll sich deutlich mehr Leistung pro Watt herausholen lassen.

Im hart und kämpften KI-Markt verfolgen auch die Microsoft-Wettbewerber Google, Amazon und Meta eigene ehrgeizige Hardware-Projekte, um sich aus der Abhängigkeit von Nvidia zu befreien.

Maia 200 wurde auf die Anforderungen von KI-Modellen der nächsten Generation optimiert: Bei den neuen "Reasoning Models" werden komplexe Rechenketten abgearbeitet: Diese Modelle "denken" vor der Antwort länger nach. Der neue Microsoft-Chip ist darauf getrimmt, diese intensiven, mehrstufigen Prozesse effizienter zu bewältigen. Er wird beim asiatischen Chip-Spezialisten TSMC im modernen 3-Nanometer-Verfahren hergestellt. "Praktisch bedeutet dies, dass ein Maia-200-Knoten die derzeit größten Modelle mühelos ausführen kann und dabei noch reichlich Spielraum für noch größere Modelle in der Zukunft bleibt", heißt es in der Erklärung von Microsoft.

Der nächste KI-Chip ist "Made in the USA"

Microsoft arbeitet bereits an einem Nachfolger des Maia 200, der unter dem Codenamen "Clea" (Maia 300) entwickelt wird. Er soll nicht mehr bei TSMC in Taiwan hergestellt werden, sondern in den USA. Damit möchte der Softwarekonzern zum einen seine Lieferkette absichern. Sollte es zu Spannungen um Taiwan kommen, wäre die Versorgung durch Intel in US-Bundesstaaten Arizona oder Ohio gesichert. Die Entscheidung für Intel wurde aber auch dadurch begünstigt, dass TSMC durch Aufträge von Apple und Nvidia und anderen in der Regel ausgebucht ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden