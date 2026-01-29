Alles zu oe24VIP
Kletterhalle Wörgl ist insolvent
Zu wenig Einnahmen

Kletterhalle Wörgl ist insolvent

29.01.26, 10:21
In der Kletterhalle im Einkaufs- und Freizeitzentrum Plus hat es sich ausgeklettert. 

Wörgl. Die SKT Sport- und Kletteranlagen Tirol GmbH, die die Kletterhalle in Wörgl betreibt, ist insolvent. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von der Schuldnerin bei Gericht eingebracht. Von der Insolvenz sind zwölf Mitarbeiter betroffen. Es gab laut Betreibern zu wenig Einnahmen, zu hohe Betriebskosten und zu wenig Förderung der öffentlichen Hand. 

Die Verbindlichkeiten: 341.000 Euro. Ob das Unternehmen weitergeführt werden kann, ist noch nicht geklärt.

