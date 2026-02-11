Alles zu oe24VIP
Gil Ofarim
© RTL

Endlich!

Gil Ofarim entschuldigt sich live im Fernsehen

11.02.26, 22:19
Zwei Wochen Dschungelcamp, unzählige Prüfungen, Kakerlaken, Sterne – aber ein Satz ließ auf sich warten. Millionen Zuschauer fragten sich: Kommt er noch? Jetzt ist er gefallen. 

Während seiner Zeit im australischen RTL-Dschungelcamp blieb ein Thema unausgesprochen: eine öffentliche Entschuldigung an den Hotelmitarbeiter W., dem Gil Ofarim fälschlicherweise Antisemitismus vorgeworfen hatte.

Landung mit Erwartungsdruck

Drei Tage nach dem Finale landete der frisch gekürte Dschungelkönig in Frankfurt, weiter ging es direkt nach Köln zu RTL. Fotoshooting, Interviews, Blitzlichtgewitter – und schließlich der Auftritt bei „Punkt 12“.

Gil Ofarim

Gil Ofarim

© RTL

Moderatorin Katja Burkard stellte die Frage, auf die viele warteten: Ob er sagen könne: „Es tut mir leid“ – bezogen auf das, was dem Hotelmitarbeiter durch sein Video widerfahren sei.

Dann aber doch...

Ofarims Reaktion kam ausführlich: Er habe sich bereits persönlich vor Gericht entschuldigt. Er habe das Gefühl, viele Menschen interessiere das nicht oder sie wollten es immer wieder hören. Wörtlich sagte er unter anderem: „Ich habe das schon erledigt und gemacht. Das war schon bei Gericht. Aber ich kann mich nur wiederholen: Alles, was da passierte und im Nachgang alles: ‚Es tut mir leid!‘ und alles Weitere kann und darf ich nicht sagen.“

Gil Ofarim

Gil Ofarim

© RTL

Moderatorin Burkard reagierte prompt: „Gil, aber das hast du jetzt gesagt. Jetzt hast du ganz deutlich gesagt: Es tut mir leid.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

