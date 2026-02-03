Drogenlenker (29) nach Verfolgungsjagd festgenommen

Ein Drogenlenker ist am Montagabend in Wien auf der Südosttangente (A23) vor der Polizei geflüchtet.

Der 29-Jährige beging dabei zahlreiche Verwaltungsübertretungen, ehe ihn die Beamten anhalten konnten.

Der 29-Jährige, der keinen Führerschein besitzt, wurde vorläufig festgenommen. Er soll während der Fahrt Cannabis konsumiert haben, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Dienstag.

Flüchtete noch zu Fuß

Gegen 17.30 Uhr wurden Beamten der Landesverkehrsabteilung auf der A23 auf die auffällige Fahrweise des Pkws aufmerksam. Sie forderten den Lenker mit deutlich sichtbaren Zeichen auf, anzuhalten. Dieser stieg jedoch aufs Gas und flüchtete Richtung Simmering. Nach längerer Verfolgungsfahrt konnten die Beamten den 29-Jährigen anhalten, ein Fluchtversuch zu Fuß scheiterte.

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten Cannabiskraut vor. Der Österreicher gab an, dass er während der Fahrt Cannabis konsumiert habe. Eine Vorführung zum Amtsarzt verweigerte er. Der 29-Jährige wurde mehrfach angezeigt.