Bei Rot: Fußgänger von Auto erfasst

Der Fußgänger lief bei Rot über den Zebrastreifen zwischen Neubaugürtel und Burggasse.

Ein 77 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Wien-Neubau schwer verletzt worden. Er war laut Zeugen bei Rot über einen Schutzweg gegangen und dabei von einem Pkw-Lenker erfasst worden. Der Mann wurde von der Berufsrettung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall passierte kurz nach 17.00 Uhr bei der Kreuzung Neubaugürtel mit der Burggasse, der Lenker war Richtung Lerchenfeldergürtel unterwegs. Der 26-Jährige blieb unverletzt. Er wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.