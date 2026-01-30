Mit einem feierlichen Neujahrsauftakt hat das MuseumsQuartier Wien das Kulturjahr 2026 eröffnet. Gleichzeitig wurde das 25-jährige Bestehen des MQ mit zahlreichen Gästen aus Kultur, Politik und Gesellschaft begangen.

Vor 25 Jahren übergab die MQ Errichtungs- und Betriebsgesellschaft die neu errichteten Museumsgebäude an das mumok, das Leopold Museum, die Kunsthalle Wien und die Wiener Festwochen. Damit begann ein neues Kapitel, das die kulturelle Landschaft Wiens nachhaltig geprägt hat.

Direktorin Bettina Leidl spricht in diesem Zusammenhang von einer "Generation MQ". Ihrer Einladung zum Jubiläum und traditionellen Neujahrsauftakt folgten mehr als 400 Gäste. Gefeiert wurde in der Arena 21 und in der Ovalhalle, Mari Lang führte durch den Abend. Besonderen Applaus erhielten der eigens produzierte Animationsfilm "Alles Kunst – 25 Jahre MuseumsQuartier" von Thomas Edlinger sowie ein filmisches Signet von Susi Jirkoff.

Prominente Gäste

Unter den Gästen, die Campari-Drinks und Motto-Catering genossen, waren unter anderem Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler, Danielle Spera, Lilli Hollein, Elfie Semotan, Kari Hohenlohe, Bernd Schlacher, Manfred und Laurids Ortner, Alexander Schallenberg, Stella Rollig, Ingrid Thurnher, Werner Kogler, Rudolf Scholten, Peter Schöber, Astrid Peterle sowie zahlreiche weitere Vertreterinnen und Vertreter aus Kultur, Medien, Politik und Wirtschaft.

Rolle des MQ

Bettina Leidl betonte die Bedeutung des MuseumsQuartiers als offenen Ort für Kunst und gesellschaftlichen Diskurs: "Das MuseumsQuartier, mit seinen über 5 Millionen Besucherinnen und Besucher im Jahr, versteht sich als Ort der kreativen Entfaltung, aber auch als Plattform für mutige Stimmen, die sich mit den drängenden Themen unserer Zeit auseinandersetzen: soziale Gerechtigkeit, Klimawandel und gesellschaftlicher Zusammenhalt."