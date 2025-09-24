Ex-ORF-Star Martina Kaiser über Betrüger und Tochter Kiana (12)

Die Moderatorin zeigt sich im Gespräch stolz über ihre bereits 12-jährige Tochter und verrät, dass sie jetzt viele neue Projekte plant.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm – auf kaum jemanden trifft diese Redewendung so gut zu wie auf Ex-ORF-Moderatorin Martina Kaiser und ihre Tochter Kiana. Die erst 12-Jährige begleitete ihre Mama zur Eröffnung der „Le Burger Lounge“ im SCS Multiplex und zog mit ihrem Auftritt die Blicke auf sich. „Sie ist schon eine kleine Erwachsene“, schwärmte Kaiser im Gespräch mit oe24.

Auch in Sachen Social Media ist Kiana längst mit an Bord: Sie unterstützt ihre Mutter tatkräftig bei TikTok- und Instagram-Videos – und scheint damit bereits in die Fußstapfen von Martina zu treten.





Und wie läuft es bei der 55-Jährigen selbst nach dem ORF-Aus? Kaiser spricht offen über Probleme mit Fake-Profilen: „Leider gibt es ganz viele Accounts, die sich als mich ausgeben – und die Leute sind so dumm und fallen darauf rein. Am Ende sind sie böse auf mich, wenn sie ihr Geld an Betrüger überweisen.“ Um dem entgegenzuwirken, hat sie ein eigenes Aboservice ins Leben gerufen: „So können die Fans sicher sein, die echte Martina Kaiser zu verfolgen.“

Kaiser im Doppelpack

Auch musikalisch hat die ehemalige TV-Lady große Pläne. Ihre Gesangskarriere will sie konsequent vorantreiben: „Ich werde jetzt jeden Monat einen neuen Song herausbringen. Da muss etwas weitergehen.“ An den Downloads selbst verdiene man zwar kaum, doch die Abonnements würden sich erfreulich entwickeln: „Jetzt sehe ich endlich, wie viele Menschen wirklich Interesse an meinem Content haben. Das erkennt man an Likes und Klickzahlen nicht so gut.“

Mit Tochter Kiana an ihrer Seite bedient Martina Kaiser jedenfalls gleich mehrere Zielgruppen – und sorgt so auch privat wie beruflich für doppelte Aufmerksamkeit.