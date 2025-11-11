Alles zu oe24VIP
Martina Kaiser
© tiktok/matakaia

Martina Kaiser

Ex-ORF Star enthüllt: So viel verdient sie jetzt

11.11.25, 19:40
Teilen

Ex-ORF-Moderatorin Martina Kaiser packte auf tiktok aus, wie viel sie eigentlich monatlich verdient.

"Was ich nach meinem ORF-Aus monatlich netto verdiene?", schreibt sie zu ihrem tiktok-Clip und beantwortet die Frage. "20.000 Euro netto. Immer, wenn mich wer fragt, was ich monatlich verdiene, sage ich ganz offen: '20.000 Euro netto'", sagt die Influencerin.

Dann sorgt sie mit einer Aussage für Aufsehen: "Dann schauen mich alle an und fragen: 'Was ist dein Geheimnis?' Dann sage ich: 'Da gibt es kein Geheimnis. Das ist einfach mein Talent. Ich habe die Fähigkeit, den Menschen frech ins Gesicht zu lügen'.", sagt sie mit einem verschmitzten Lächeln.  Sie fügt unter anderem die Hashtags "#gehalt #humor" zu ihrem Beitrag hinzu.

Die 55-jährige Niederösterreicherin hat sich in den Sozialen Medien eine treue Fangemeinde aufgebaut. Sie setzt bei ihren Postings auf Authentizität und lässt ihre Follower an ihren Gedanken und Erfahrungen teilhaben. Die ehemalige ORF-Moderatorin schafft es dabei immer wieder mit einer Mischung aus Sex-Appeal, Humor und Musik ihre Community zu elektrisieren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

