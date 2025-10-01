Ex-ORF-Moderatorin Martina Kaiser: Dank oe24 ist sie jetzt "Millionärin"

Die ehemalige ORF-Moderatorin freut sich über einen großen Meilenstein - und dankt oe24 für die Unterstützung auf ihrem Weg.

Mit einer Mischung aus Konsequenz, freizügigen Aufnahmen und frechen Sprüchen hat sich Martina Kaiser auf Instagram in die Liga der „Millionärinnen“ gehantelt – zumindest was die Klickzahlen betrifft. Allein in den vergangenen 30 Tagen lockte sie 1,1 Millionen Besucher auf ihr Profil. Für den letzten Push bedankt sie sich augenzwinkernd bei oe24: „Die Fuß-Story hat mir die fehlenden Aufrufe zur Million gebracht“, erklärt sie.

Polarisieren und Monetarisieren

Schon vor einiger Zeit verriet Kaiser im Gespräch mit oe24, dass sie über ihre Social-Media-Präsenz langsam auch Geld verdient. Doch das sei kein Selbstläufer, betont sie: „Es ist viel aufwendiger und schwieriger als ein normaler Job, weil man nie weiß, was wirklich funktioniert.“ Eine Formel scheint allerdings weiterhin verlässlich zu ziehen: „Sex sells“ – und in Kaisers Fall auch eine gute Portion Humor.

Martina Kaiser: 1,1 Millionen Aufrufe im September. © Instagram

Wenn Füße Klicks bringen

Als ein Fan nach ihrer Schuhgröße fragte, griff Kaiser prompt zum Maßband und lieferte die exakte Antwort. Sofort meldeten sich mehrere Fußfetischisten zurück. Einer schrieb: „Bitte ohne Socken! Würde gerne deine süßen Strumpfhosenfüße sehen.“





Ihre Bikini-Fotos sorgten sogar schon für politischen Zündstoff: Eine Userin appellierte an Martina Kaiser, damit aufzuhören – sonst könnte die Regierung das Pensionsalter noch weiter anheben.

Ein „historischer Tag“

Der 1. Oktober markierte für Martina Kaiser einen besonderen Meilenstein – einen „historischen Tag“ in ihrem Social-Media-Leben, wie sie es selbst nennt. Und vielleicht, so deutet sie an, folgt auf die erste Million Klicks schon bald auch die erste echte Million auf dem Konto.