Bankomatsprengung Krems
© Bankomatsprengung in Krems Ende Oktober (DOKU NÖ)

Null Beute

Nächster Bankomat gesprengt - Täter (ent)kamen mit Motorroller

28.11.25, 09:16
Teilen

Das Duo schlug in der Nacht auf Freitag um 2.30 Uhr zu - der Schaden ist hier definitiv höher als die Beute, denn die Täter mussten mit null Euro flüchten.

NÖ. In Aschbach-Markt im Bezirk Amstetten ist am Freitag in den frühen Morgenstunden erneut der Bankomat eines Geldinstituts gesprengt worden. Vermutlich zwei Täter waren am Werk. Sie entkamen mit einem Motorroller, aber ohne Beute, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl mit. Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Diebstahl) ermittelt.

Das Gebäude, in dem sich die Bank befindet, wurde durch die Explosion gegen 2.30 Uhr massiv beschädigt, sagt Loidl. Eine Fahndung nach den Tätern verlief bisher negativ. Das Landeskriminalamt überprüft auch mögliche Zusammenhänge mit anderen Bankomat-Sprengungen. Während bereits Dutzende Komplizen der holländischen "Plofkraker" (allesamt junge Nordafrikaner), die in ganz Europa ihr Unwesen treiben, aus dem Verkehr gezogen wurden, ist die Gruppierung auf Motorrollern bei uns nach wie vor unterwegs - und schlägt fast jeden Monat mindestens einmal zu.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

