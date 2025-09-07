Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Polizei jagt Bankomat-Sprenger
Polizei jagt Bankomat-Sprenger

07.09.25, 14:11
Gesucht werden vor allem Vermieter, die Wohnungen an niederländische Gäste vermietet haben. 

Das Landeskriminalamt bittet um Hinweise zu mutmaßlichen Bankomatsprengern. Gesucht werden vor allem Vermieter, die im Februar Wohnungen an niederländische Gäste vermietet haben. Auffällig war, dass diese besonders auf Anonymität bedacht waren: Sie verlangten kontaktlose Schlüsselübergaben und bevorzugten Objekte, in denen sie alleine wohnen konnten.

Die Ermittler betonen, dass kein Zusammenhang mit den Festnahmen nach der Sprengung in Hofkirchen im Traunkreis besteht. Hinweise können vertraulich behandelt und per Mail oder telefonisch eingebracht werden. Die Bande gilt als hochprofessionell. Laut Polizei stammen viele Täter aus Marokko und agieren europaweit.

