Hallstatt platzt weiter aus allen Nähten

Der Touristenansturm auf Hallstatt bleibt weiter ungebremst. Der Bürgermeister fordert weiter nach einer Lösung.

Hallstatt erlebt auch heuer wieder einen Rekordsommer. Die kleine Gemeinde im inneren Salzkammergut zieht ungebremst Besucherströme an und das bringt den Ort zunehmend an seine Grenzen. Bürgermeister Alexander Scheutz (SPÖ) sieht die Situation kritisch: „Wir haben längst mehr Tagesgäste, als der Ort verträgt.“

Die zu Ende gehende Saison sei ähnlich turbulent verlaufen wie in den vergangenen Jahren. Vor allem Tagesausflügler hätten für ein deutliches Plus gesorgt: Bei den Pkw-Ankünften liege man aktuell rund sechs Prozent über dem Vorjahr, so Scheutz.

Kapazitätsgrenzen sind längst erreicht

Während Hotels und Busse ihre Kapazitätsgrenzen längst erreicht hätten, kämen viele internationale Gäste nun mit Mietautos, besonders aus Indien, Asien und den USA. Dadurch verschärfe sich das Verkehrsproblem zusätzlich. Der Bürgermeister fordert daher eine klare Regelung. Eine Art „Ampelsystem“ könne die Zufahrt stoppen, sobald Hallstatt überfüllt sei. „Bei Lawinengefahr wird die Straße auch gesperrt. Warum nicht auch, wenn der Ort übergeht?“, meint Scheutz.

Doch für solche Maßnahmen brauche es die Zustimmung des Landes. Schon im Mai habe der Gemeinderat gemeinsam mit der Wirtschaft einen Brief ins Landhaus geschickt. Eine Antwort blieb bisher aus. Nun hofft Hallstatt auf Gespräche im Herbst.