Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
HLF Feuerwehr Wien
© YouTube

In Wien

Feuer in Mehrfamilienhaus: Elf Bewohner und Hund evakuiert

07.09.25, 13:37
Teilen

Bei einem Zimmerbrand hat die Wiener Berufsfeuerwehr Sonntagfrüh elf Menschen und einen Hund aus einem Mehrparteienhaus in Wien-Landstraße evakuiert.

Die Einsatzkräfte wurden laut Sprecher Martin Hofbauer heute, Sonntag, kurz nach 7.00 Uhr in die Krieglergasse alarmiert, wo im zweiten Geschoß in einer Wohnung zwei Zimmer in Flammen geraten waren. Weil die Wohnungstür offenstand, wurde auch das Stiegenhaus stark verraucht.

Die Feuerwehr evakuierte die Bewohner des zweiten und des dritten Stocks, insgesamt elf Menschen und einen Hund mit sogenannten Fluchtfiltermasken ins Freie. Unter ihnen befand sich auch der Inhaber der Brandwohnung.

Sie wurden der Berufsrettung übergeben. Das Feuer selbst wurde mit zwei Leitungen im Innen- und Außenangriff rasch gelöscht, die Nacharbeiten nahmen aber einige Zeit in Anspruch. Kurz nach elf rückte die Berufsfeuerwehr wieder ein. 50 Einsatzkräfte kämpften mit zehn Fahrzeugen gegen das Feuer.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden