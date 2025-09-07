Feuer in Mehrfamilienhaus: Elf Bewohner und Hund evakuiert

Bei einem Zimmerbrand hat die Wiener Berufsfeuerwehr Sonntagfrüh elf Menschen und einen Hund aus einem Mehrparteienhaus in Wien-Landstraße evakuiert.

Die Einsatzkräfte wurden laut Sprecher Martin Hofbauer heute, Sonntag, kurz nach 7.00 Uhr in die Krieglergasse alarmiert, wo im zweiten Geschoß in einer Wohnung zwei Zimmer in Flammen geraten waren. Weil die Wohnungstür offenstand, wurde auch das Stiegenhaus stark verraucht.

Die Feuerwehr evakuierte die Bewohner des zweiten und des dritten Stocks, insgesamt elf Menschen und einen Hund mit sogenannten Fluchtfiltermasken ins Freie. Unter ihnen befand sich auch der Inhaber der Brandwohnung.

Sie wurden der Berufsrettung übergeben. Das Feuer selbst wurde mit zwei Leitungen im Innen- und Außenangriff rasch gelöscht, die Nacharbeiten nahmen aber einige Zeit in Anspruch. Kurz nach elf rückte die Berufsfeuerwehr wieder ein. 50 Einsatzkräfte kämpften mit zehn Fahrzeugen gegen das Feuer.