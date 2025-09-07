Rabiater Radler ging auf Polizisten los

Der Österreicher fühlte sich gedemütigt.

Erwischt hatten ihn die Beamten am Samstagnachmittag kurz vor 17 Uhr in der Prager Straße in Floridsdorf, gleich neben einem Kampfsportverein, als der Radfahrer auf dem Gehsteig unterwegs war. Dabei war er beinahe mit den Polizisten zusammengeprallt. Diese wiesen den 33-Jährigen lautstark darauf hin, dass Radfahren auf dem Gehsteig nicht erlaubt ist.

"Ist mir egal", soll der Mann daraufhin entgegnet haben. Die Polizisten waren gerade mit einer Kontrolle eines Autos beschäftigt, die sie nach den Worten des Radfahrers beendeten.

Sie stoppten ihn in der Prager Straße im Bereich Eisenbahnerberg, was der 33-jährige Österreicher mit den Worten quittierte: "Die Anhaltung ist nur, um die Bevölkerung zu demütigen." In weiterer Folge gestikulierte der Radler wild mit den Händen und ging immer wieder unter Drohungen auf die Beamten zu, wobei unter anderem der Hinweis auf seine angebliche Kampfsporttätigkeit fiel. "Ich bin ein Boxer", soll er gesagt haben

Polizist angerempelt und geflüchtet

Die Uniformierten wiesen ihn darauf hin, dass er das Rad auf dem Gehsteig schieben oder eben die Fahrbahn benützen muss. Tatsächlich begann er den Drahtesel zu schieben. Dabei rempelte er einen Polizisten mit der Schulter an, setzte sich auf sein Rad und fuhr davon. Es kam zur Verfolgungsjagd, dabei touchierte er auch einen Streifenwagen, als ihm die Beamten den Weg abzuschneiden versuchten. Er flüchtete daraufhin zu Fuß, bis er bei einer Tankstelle gestellt wurde.

Bei der Festnahme kam es zu einer Rangelei. Der 33-Jährige konnte sich zunächst aus der Fixierung lösen, mit Hilfe weiterer Beamter wurde er aber unter Kontrolle gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er auf freiem Fuß angezeigt.