Hustenanfall wurde jungem Autolenker (25) zum Verhängnis

Nach einem Unfall, ließ der automatische Notruf den Autofahrer auffliegen.

OÖ. Nicht sein Alkoholspiegel, sondern ein Hustenreiz sollen einem 25-jährigen Mühlviertler in der Nacht auf Sonntag beim Autofahren in Klam (Bezirk Perg) zum Verhängnis geworden sein. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, durch das Kratzen im Hals die Herrschaft über den Wagen verloren zu haben und von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Er landete in der Böschung neben der Straße, wodurch das Auto automatisch einen Notruf durch den E-Call absetzte, berichtete die Polizei.

Ein Alkotest ergab 1,14 Promille, den Führerschein konnten die Beamten dem Mann allerdings nicht abnehmen. Seine Fahrerlaubnis hatte er schon vor einem Jahr abgeben müssen. Die Alarmierung der Rettung lehnte der Einheimische mehrmals ab